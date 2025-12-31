Gobierno de México siempre estará cerca de las víctimas: CSP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que el Gobierno de México estará presente y cerca de las víctimas por el accidente ocurrido en la Línea Z del Tren Interoceánico, en Oaxaca, y por ello se asignó a un servidor público por familia con el objetivo de brindar apoyo de manera permanente.

"El día de ayer (lunes) me trasladé a Oaxaca. Estuve en el Hospital del Issste de Tehuantepec y en los hospitales del IMSS Bienestar y del IMSS de Salina Cruz. Y después estuve en la funeraria con las personas que lamentablemente perdieron a un familiar. Verificamos que estuvieran bien atendidas las personas que están en los hospitales.

El día de ayer también informé que se les dio un primer apoyo a todos para los gastos de estos días, de 30 mil pesos. Hubo quien quiso malinterpretar esta información. Es un apoyo que se les da de manera inmediata para que no tengan gastos, que no tengan ellos que estar gastando de sus recursos, los familiares, sobre todo, que están acompañando, enfatizó en la conferencia matutina: "Las mañaneras del pueblo".

Informó que este martes, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, asistió al Gabinete de Seguridad y posteriormente dicha dependencia dará información relacionada con los peritajes para conocer las causas de este accidente. Además, destacó que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), también realiza sus investigaciones y colaboran a través de un esquema determinado por ambas instituciones.

Tras dictamen técnico de FGR, deberá hacerse un deslinde

Así también, la mandataria afirmó que, una vez que se emita el dictamen técnico de la Fiscalía General de la República (FGR), deberá realizarse un deslinde de responsabilidades, incluyendo la posibilidad de citar a declarar a exfuncionarios y supervisores honoríficos, si así lo determina la investigación.

Cabe recordar que, Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, entre otros funcionarios fueron clave para la construcción del Tren Interoceánico, López Beltrán fungió como supervisor honorario.

Al ser cuestionada sobre la necesidad de llamar a exintegrantes de comisiones honorarias o a exfuncionarios en la construcción del Tren Interoceánico, la mandataria señaló que todo dependerá de los resultados periciales que esclarezcan las causas del accidente.

Sobre si se tomarán en cuenta observaciones previas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que advertían deficiencias en la construcción del Tren Interoceánico, línea Z, Sheinbaum Pardo indicó que la FGR se rige por protocolos internacionales y que para sus peritajes recurre a expertos especializados en distintas áreas, ya sea personal propio o especialistas externos, pero que se podrían tomar como antecedentes.

Detalló que, además de la FGR, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario llevará a cabo una investigación paralela bajo estándares internacionales, en coordinación con la Fiscalía, y que en caso de detectarse irregularidades se revisarán los antecedentes correspondientes.

Aclaró que no corresponde al Ejecutivo decidir qué elementos deben considerarse en la investigación, ya que se trata de procesos técnicos regidos por normas internacionales, incluso con la posible participación de expertos externos.

CSP rechaza intervención militar de EU en Venezuela

Y luego de que Estados Unidos confirmó que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo lo que sería el primer ataque terrestre en Venezuela, como parte de su campaña de presión militar contra el gobierno de Nicolás Maduro, la presidenta, reiteró su rechazo a cualquier tipo de intervención armada y subrayó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe asumir un papel mucho más protagónico en este tipo de conflictos.

Cuestionada sobre si la presión ejercida por Washington podría derivar en el derrocamiento del presidente venezolano, la mandataria mexicana evitó hacer especulaciones y sostuvo que la postura de México es clara y está sustentada en su marco constitucional.

"Lo que nosotros tenemos que decir es que no estamos de acuerdo con las intervenciones, y menos militares. Esa es la Constitución de nuestro país y eso es lo que vamos a seguir defendiendo", afirmó.