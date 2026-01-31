Gobierno Federal coordina búsqueda de diez mineros

Luego del secuestro de 10 trabajadores de la empresa minera Vizsla Silver en el municipio de Concordia, al sur del estado de Sinaloa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el Gobierno Federal ya se encuentra en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) para su localización.

Durante conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal detalló que los hechos ocurrieron el 24 de enero, y aseguró que todas las instituciones que integran el gabinete de Seguridad participan en las labores de búsqueda e investigación, siguiendo instrucciones de la presidenta de la República.

“Estamos ya en coordinación con el estado. A las familias de las víctimas decirles que todo el gabinete de Seguridad, por instrucciones de la presidenta, no va a parar en su búsqueda”, afirmó García Harfuch.

Despliegue de personal

El titular de la SSPC precisó que no existe un número específico de elementos asignados exclusivamente al caso, aunque destacó que en la región existe un despliegue importante de fuerzas federales, principalmente del Ejército Mexicano, así como presencia de la Secretaría de Marina y refuerzos de su dependencia.

Sobre la posible comunicación del gobierno de Canadá, dado que la empresa tiene capital extranjero, García Harfuch señaló que desconoce si la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha tenido contacto con la embajada canadiense, no obstante dijo que esa información corresponde a la Cancillería.

En cuanto a las investigaciones, indicó que en los primeros reportes no se tiene registro de amenazas previas ni agresiones anteriores contra los trabajadores de la minera, y que se trató de una misma acción delincuencial en la que las víctimas fueron privadas de la libertad.

Reiteró que las autoridades federales y estatales continúan con las investigaciones para dar con el paradero de las víctimas y deslindar responsabilidades, sin descartar ninguna línea de investigación.