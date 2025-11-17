Gobierno francés busca corregir su presupuesto

El ministro francés de Economía, Roland Lescure, considera que los presupuestos para 2026 tienen que corregirse en lo que queda de tramitación parlamentaria hasta finales de año para eliminar algunos nuevos impuestos y para reducir el déficit, que sería excesivo en su estado actual.

Lescure advirtió de que con las enmiendas que han votado hasta ahora los diputados el déficit sería del 5 % del producto interior bruto (PIB) y no del 4.7 % que planteaba el Gobierno en su proyecto inicial, y eso “es demasiado”.

“Restablecer las cuentas públicas no puede pasar por decenas de miles de millones (de euros) de más impuestos. Eso asfixiaría la economía francesa y el mercado del empleo”, subrayó.

Por eso anunció que “el Gobierno hará todo lo posible para que el texto final preserve el crecimiento y reduzca el déficit” sin aumentar la fiscalidad.

Insistió en que “ciertas medidas fiscales adoptadas por la Asamblea tienen que ser corregidas”, empezando por una enmienda que ha creado un impuesto sobre las multinacionales en función del negocio que tienen en Francia y que “alimenta el fantasma de una Francia capaz de aplicar impuestos al mundo entero para salir del agujero presupuestario”.

El ministro dijo confiar en la “prudencia” del Senado para corregir esa y otras “medidas inaplicables o nefastas”.