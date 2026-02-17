Gobierno impugnará libertad de dueño de crematorio

La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se pronunció este lunes sobre la liberación de José Luis A.C., propietario del crematorio “Plenitud”, ya que aseguró, se estará luchando ante los jueces federales para que el tema se tome de una manera seria.

“El viernes pasado un juez federal determinó otorgarle el amparo a la persona dueña del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, por dos cuestiones que no parecen tener fundamento ni argumento. Estaremos luchando ante los jueces federales, ante el Tribunal de Disciplina Federal, para que esto se tome de manera seria”, afirmó la gobernadora.

En ese sentido, dijo que “no puede ser que un juez federal haya otorgado la libertad al dueño del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez”.

Desde el fin de semana pasado, el fiscal general en Chihuahua, César Jáuregui Moreno, afirmó que se presentarán recursos de revisión y queja frente a los jueces del Poder Judicial Federal y los Órganos de Control, para que recomponga la sentencia de amparo y se revise la actuación del Juez, respectivamente.