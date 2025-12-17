Gobierno llama evitar bloqueos de productores

Ante el amago de productores y transportistas de realizar otra vez bloqueos en el marco de los festejos de Navidad y Año Nuevo, el gobierno hizo un llamado otra vez a evitar afectaciones a terceros y privilegiar los acuerdos.

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) reiteraron que hay apertura al diálogo, ante las mesas de negociación que se llevan a cabo para atender las demandas de productores y transportistas.

“Con diálogo y justicia social, el Gobierno de México respalda al campo y llama a privilegiar los acuerdos”, dijeron las dependencias.

Indicaron la Segob y la Sader en que se mantiene “un diálogo abierto y respetuoso” para atender sus preocupaciones por la vía institucional, privilegiando el entendimiento y evitando acciones que afecten a terceros, a la movilidad y a la economía del país.

El gobierno resaltó que hasta el momento, la Sader ha entregado al menos un apoyo a cerca de 2.8 millones de productores.

A través de programas como Fertilizantes para el Bienestar, Producción para el Bienestar, asistencia técnica, acopio de granos y Precios de Garantía, se han mejorado las condiciones de vida en el campo.

Mencionaron que actualmente se encuentran en proceso de validación para el pago de incentivos los expedientes de 6 mil 279 productores de trigo panificable del ciclo Otoño–Invierno 2024–2025, provenientes de 11 estados del país, así como los de 47 mil 593 productores de maíz del ciclo Primavera–Verano 2025, para ser beneficiarios del apoyo complementario de 950 pesos por tonelada, adicionales al precio de venta.

Canacar alerta por bloqueos

Por lo anterior, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) advirtió que habrá un “caos generalizado” si se concreta la movilización en esta temporada navideña.

“Los grupos que promuevan y ejecuten dichos bloqueos deberán asumir la responsabilidad por las consecuencias económicas, sociales y de seguridad que de ellos se deriven”, expuso.

En un comunicado, la Cámara consideró que una “eventual reactivación de bloqueos reviste una especial gravedad, al coincidir con el inicio de las fiestas decembrinas”.