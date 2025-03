La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ayer jueves se envió al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación la reducción de 342 a 151 tramites con el objetivo de hacer un gobierno más eficiente, menos burocrático y erradicar los actos de corrupción que todavía se presentan.

En conferencia de prensa, la mandataria federal señaló que esta es una primera etapa en la simplificación y la digitalización de trámites.

“Hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación la reducción de 342 trámites a 151, que es la primera etapa de la simplificación y la digitalización de trámites para todas y todos para que el gobierno sea más eficiente, menos burocrático y podamos erradicar todavía lugares donde se presentan actos de corrupción”.

Episcopado no tiene la información correcta

Y luego que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) afirmó el miércoles que existen más fosas clandestinas en el país y que acusó a las autoridades de ocultar el aumento de desapariciones, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no tienen la información correcta.

A pregunta expresa, la jefa del Ejecutivo federal indicó que pedirá a la Secretaría de Gobernación (Segob) que se ponga en contacto con el CEM para explicarles que la información que tienen no es correcta.

“No tiene la información correcta (…) El Episcopado no tiene la información correcta y con gusto le pedimos a la Secretaría de Gobernación, pues que se pongan en contacto con ellos para explicarles que no es así”, dijo.

Así también, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso del campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, pero se necesita información y no es un asunto político.

Sheinbaum Pardo refirió que en septiembre de 2024 hubo un operativo en este lugar y quien se quedó en resguardo del rancho Izaguirre fue la Fiscalía estatal.

“Habría que ver exactamente qué pasó con la Fiscalía estatal en el resguardo. No presumimos previamente que hubiera habido algo mal, sino qué pasó después del resguardo original que se hizo”.

Recordó que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, externó que tendría que hacerse una investigación antes de atraerse el caso: “Una vez que se tenga esa información, entonces sí sacar todas las carpetas de investigación que corresponda, antes de avanzar en las conclusiones”.

Ante señalamientos de colectivos y grupos políticos contra el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de que debería responder por este campo de exterminio, Sheinbaum Pardo mencionó que se deben deslindar responsabilidades a partir de la investigación e información.

Reconoce aprobación de leyes secundarias energéticas

En otro tema, la mandataria reconoció la aprobación de las leyes secundarias energéticas e indicó que “es muy bueno todo este paquete”.

Sheinbaum Pardo indicó que se trata de “varias acciones importantes” y se abundará más el 18 de marzo, en la conmemoración de la expropiación petrolera. Agregó que quedan claras las reglas para la inversión privada.

Sheinbaum respalda a ministra Lenia Batres

Y al ser cuestionada sobre la ministra Lenia Batres, que fue declarada impedida para conocer y votar un amparo del empresario Ricardo Salinas Pliego contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que le requiere información bancaria.

La mandataria dijo que este jueves que respalda a la ministra Lenia Batres.

Ningún ministro y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene un juicio objetivo y acusó que el ministro en retiro, Luis María Aguilar, escondió el caso del Salinas Pliego por un año.

“Ninguno tiene un juicio objetivo, no hubo uno que escondió ahí la deuda por un año, la resolución por un año. ¿Qué, a poco ese ministro era muy objetivo?

“O al decir que Lenia no puede participar, o la ministra Lenia Batres no puede participar en la decisión, ¿a poco no es una decisión poco objetiva?”, expresó la Presidenta.