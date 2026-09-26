Gobierno prevé producción de 10 mil toneladas de cacao

María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar, informó que para el próximo ciclo agrícola, que iniciaría entre noviembre y diciembre de 2026, se prevé una producción de 10 mil toneladas de cacao en Tabasco, con la participación de 16 mil 771 pequeños productores.

Durante la conferencia matutina en Villahermosa, señaló que un censo realizado por 373 técnicos de Sembrando Vida permitió identificar que los productores trabajan una superficie de 23 mil 949 hectáreas (ha), con un rendimiento promedio de 494 kilogramos por ha.

Indicó que los municipios de Huimanguillo y Comalcalco concentran una parte importante de la producción estatal y que 61 % de los productores vende actualmente el cacao en baba, por lo que el gobierno federal busca impulsar procesos de fermentación y secado que permitan obtener un mayor valor por el producto.

Módulos de fermentación y secado

Albores González informó que la Federación aportará 32 millones de pesos para instalar 100 módulos de fermentación y secado en coordinación con el Gobierno de Tabasco. Estos módulos tendrán capacidad para procesar hasta seis mil toneladas de cacao.

Asimismo, adelantó que Alimentación para el Bienestar buscará acopiar mil toneladas de cacao durante el próximo ciclo, mientras que las nueve mil toneladas restantes se comercializarían bajo esquemas de comercio justo.