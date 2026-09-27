Gobierno reafirma compromiso con caso Ayotzinapa

Al cumplirse este sábado 26 de septiembre 12 años del Caso Ayotzinapa, el gobierno reiteró su compromiso con la verdad y la justicia ante la desaparición de los 43 normalistas.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que “nadie está por encima de la ley”.

“A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, desde la Segob reiteramos nuestro compromiso con las madres y padres, con la verdad, la justicia y la búsqueda de los jóvenes”, escribió en sus redes sociales.

Alistan informe sobre el caso Ayotzinapa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el próximo lunes se presentará el informe sobre las nuevas líneas de investigación del caso Ayotzinapa, luego de que las actividades relacionadas con el aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes impidieran realizarlo esta semana.

La mandataria explicó que el informe será presentado de manera conjunta por el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán.

“Lo movimos al lunes el informe de Ayotzinapa. Va a ser el lunes, lo va a dar el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, lo van a dar conjuntamente el lunes”, señaló.

Asimismo, se explicarán las nuevas líneas de investigación y los elementos científicos que las sustentan, entre ellos información relacionada con el uso de teléfonos durante la noche y madrugada en que ocurrieron los hechos.

CNDH niega falta de atención a familias

Por lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a cargo de Rosario Piedra, rechazó haber negado atención a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa durante la manifestación del 24 de septiembre en sus instalaciones y señaló que a más de dos meses de emitir la Recomendación 208VG/2026, no ha recibido su aceptación por parte de las autoridades a las que fue dirigida.

Acusa al Ejército de no entregar información

Así también, Amnistía Internacional denunció que el Ejército mantiene sin entregar información vinculada con 853 folios exigidos por las familias, pese a una orden judicial, y señaló que el ocultamiento de documentos, el borrado de videos y la lentitud de las investigaciones han prolongado la impunidad.

En un comunicado, exigió al Gobierno Federal que requiera a los militares la entrega de toda la información sobre el caso y pidió investigar la eliminación de grabaciones de las cámaras del Palacio Municipal de Iguala, por la posible desaparición de pruebas y el encubrimiento que pudiera implicar.