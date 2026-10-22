Gobierno recupera 48 mil mdp por combate al huachicol

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que se han recuperado 48 mil 411 millones de pesos (mdp) en el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), respecto a 2025, gracias a las acciones realizadas por el Gobierno de México para combatir el comercio ilícito de combustibles, como la creación del Centro de Análisis de Datos de Hidrocarburos para dar seguimiento a toda la cadena de valor desde la importación, la comercialización, el transporte, el expendio, la distribución y el almacenamiento.

Subsidio

“Estimamos, de acuerdo con esta información, que en el año 2025 dejaron de pagarse por IEPS alrededor de 61 mil millones de pesos. ¿Cuánto se ha recuperado ya del registro del IEPS en el 2026, en lo que llevamos hasta septiembre del 2026? Son 48 mil millones de pesos. Una parte de eso tiene la parte del subsidio que hemos estado dando, pero como registro ya son 48 mil millones de pesos adicionales a lo que se registró en el 2025.

“Hay grupos delictivos -podríamos decirlo así, que no necesariamente son de lo que conocemos como la delincuencia organizada- que han sido detenidos, desde el responsable de la importación hasta el distribuidor. Hay gasolineras que se han cancelado, se han bajado distintos números del Registro Federal de Contribuyentes. Y ahora nos estamos dedicando mucho, o el equipo se está dedicando mucho, a los permisos de comercialización”, puntualizó.

Reprueba premiación religiosa en Cámara de Diputados

Por otra parte, rechazó que la Cámara de Diputados haya sido utilizada para una premiación religiosa donde participaron alcaldes panistas y priistas y descartó que en México estas organizaciones puedan impulsar candidatos.

“La ley es muy clara, la verdad no creo que la Cámara de Diputados deba ser el recinto donde se hagan este tipo de eventos.

“Pueden hacerlo afuera en todo lado, pero la ley es muy clara. Está muy claro hasta donde pueden participar y hasta donde no todas las organizaciones religiosas, no solamente una u otra, sino todas”, dijo.

Se reúne en Palacio Nacional con gobernadores y alcaldes

En otro tema, la mandataria federal recibió en Palacio Nacional a alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras para revisar el tema de vivienda en los estados, así como la disminución de trámites.

Antes del mediodía ingresaron mandatarios estatales de todos los partidos como Mauricio Kuri, Tere Jiménez, Samuel García, Rocío Nahle, Américo Villarreal, Indira Vizcaíno, Alfonso Durazo, Ricardo Gallardo, Alejandro Armenta y Marina del Pilar Ávila.

Mientras que por la calle de Corregidora ingresaron los gobernadores de Zacatecas, Oaxaca y Estado de México.

Reacciona a reporte del Comité de Desaparición Forzada

Durante su conferencia mañanera, la mandataria reaccionó al reporte del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, que felicitó a México por la localización de 16 mil personas.

Reconoció un “muy buen trabajo” de la secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.

“Nos felicitaron, dijeron que es impresionante el trabajo que se ha hecho”, declaró al señalar que no fue tras “el llamado de atención” que hizo el Comité.

Reconoce a embajador Johnson como un aliado de México

Además, sostuvo que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, es un aliado de nuestro país en distintos temas.

Aseguró que el funcionario estadounidense ha ayudado en temas como que Estados Unidos levantara el voto al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Ahora, hay temas en los que también no estamos de acuerdo y se los hemos manifestado de manera directa, ya sea personalmente o a través del secretario de Relaciones Exteriores, como aquel caso que fue a Sinaloa hablar de corrupción u otras veces que hace algunas declaraciones”.

Así también, descartó que haya un acuerdo con Estados Unidos para comprarle más gas natural, algo que el gobierno de Donald Trump ha puesto sobre la mesa en el marco de la reducción del déficit fiscal.