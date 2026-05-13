Gobierno responde a los productores de frijol

El martes, el Gobierno Federal, a través de Alimentación para el Bienestar, dio respuesta al grupo de productores de frijol que ha realizado una serie de manifestaciones en Zacatecas, en donde aclara que sí se les ha atendido en sus demandas, al precisar que son 441 productores de esa agrupación que han sido beneficiados mediante el acopio de mil 951 toneladas de frijol, a quienes se les pagó al precio de garantía anterior de 27 mil pesos por tonelada, “lo que representa una inversión de 52.7 millones de pesos”.

La respuesta de la dependencia federal se deriva de que un grupo de productores de frijol, desde el pasado jueves ha emprendido una jornada de protestas en Zacatecas y que el lunes derivó en una marcha multitudinaria en la capital, a cuya movilización se sumaron otros sectores sociales.

Una de las razones que se abanderó en esta marcha fue la represión policial del gobierno estatal ejercida el fin de semana contra un grupo de agricultores y universitarios, pero, otro motivo que se denunció en la manifestación fue que las autoridades federales han incumplido con el acuerdo firmado en el que se comprometen a recibir mil 500 toneladas de frijol para 300 pequeños productores de esta agrupación y se reprochó que no se le ha pagado al precio de garantía de 27 peso el kilo y exigieron que se establezca una mesa de negociación para que se les reciba sus frijol.

Por ello, ayer martes, Alimentación para el Bienestar emitió un comunicado en el que se precisan las cifras del total de beneficiarios y de los recursos que se han destinado específicamente para esta agrupación de productores inconformes.