Gobierno sin dinero para apoyar a la UAS

La gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, aclaró que su administración no tiene capacidad para apoyar en lo financiero a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), por lo que únicamente acompaña a sus autoridades a gestionar recursos adicionales, ya que requiere de mil 380 millones de pesos (mdp) para salarios y aguinaldos.

Subrayó que la única vía que observa para que la institución de enseñanza superior pueda cerrar el año sin problemas financieros es que el gobierno federal autorice una ampliación del subsidio asignado.

Dio a conocer que el mes pasado, el Gobierno del Estado, por gestiones del rector, le entregó por anticipado las ampliaciones presupuestales para este mes de noviembre, a fin de que cubriera sus obligaciones laborales; el monto fue de 146 mdp.

Graciela Domínguez explicó que se le brinda apoyo en las gestiones que realizan las autoridades universitarias ante las dependencias federales de educación, en busca de ampliaciones de recursos para la máxima casa de estudios.

Por su parte, el vicerrector de la Unidad Académica Región Centro, Wenceslao Plata Rocha, advirtió que la Universidad requiere de mil 380 mdp extraordinarios para cubrir las nóminas de las dos quincenas del mes de diciembre y los pagos de aguinaldo.

La máxima casa de estudios, el pasado mes de julio, gestionó ante la Federación el adelanto de los recursos del subsidio etiquetados para el mes de noviembre, para hacer frente a los reclamos de pagos de la prima vacacional y los salarios del personal.