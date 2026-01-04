Gobiernos de la 4T respaldan postura de Sheinbaum

En este contexto, en un comunicado de las y los gobernadores de la 4T han expresado su respaldo a la política de seguridad y exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum, condenando la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. En un comunicado, destacaron la importancia de respetar la soberanía y el derecho internacional, y llamaron a una solución pacífica y diplomática al conflicto.

“Las gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación expresamos nuestro respaldo pleno y decidido a la política de seguridad impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y reconocemos la coordinación permanente y eficaz con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, así como los esfuerzos conjuntos que se desarrollan en nuestras respectivas entidades”, se lee en el comunicado

Asimismo, respaldamos en todos sus términos la postura constitucional y de principios de la política exterior expresada por la presidenta de la República, convencidos de que todo conflicto debe resolverse por la vía del derecho y mediante los organismos internacionales.

“Reconocemos firmemente el liderazgo de la presidenta de México, quien ha encabezado con responsabilidad, visión de Estado y compromiso social la implementación de la estrategia nacional de seguridad, orientada a garantizar la paz, la gobernabilidad y el bienestar del pueblo de México”, se lee en el

Finalmente, reiteraron su compromiso de mantener una coordinación permanente, leal y corresponsable con el Gobierno de la República.