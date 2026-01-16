Godoy recorre la FGR para escuchar al personal

La fiscal Ernestina Godoy Ramos exhortó al personal de la Fiscalía General de la República (FGR) a trabajar profundamente para que la institución vaya de la mano con los objetivos de abatir la impunidad y construir la paz social que la ciudadanía merece.

Durante un recorrido por la sede de la FGR, Godoy Ramos escuchó al personal de las fiscalías de Control Competencial, Control Regional, Combate a la Corrupción, Asuntos Internacionales, Oficialía Mayor y del Centro de Monitoreo.

Según la FGR, el personal le hizo saber sus funciones, espacios de oportunidad y diversos factores que coadyuvan a trabajar con base en los objetivos institucionales que se renovarán para que la FGR sea un órgano autónomo más eficiente.

En tanto, que Godoy Ramos compartió ideas de trabajo y propuestas de mejora en todas las áreas, y externó su postura de colaborar de manera cercana con cada una de las fiscalías que componen la institución, a fin de que esta nueva etapa sea una oportunidad para el trabajo de todos.