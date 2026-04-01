Golpe al bolsillo en EE.UU; sube la gasolina

A ocho meses de las elecciones legislativas, que se perfilan como una prueba de fuego para el gobierno de Donald Trump, un nuevo golpe al bolsillo del consumidor: el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los 4 dólares por galón el martes por primera vez desde mediados de 2022, impulsado por el fuerte aumento del petróleo en el contexto de la guerra con Irán.

En el último mes, desde los ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán, el precio del combustible subió más de un dólar por galón (3,8 litros). Según la asociación automovilística AAA, el promedio nacional se ubicó en 4,02 dólares por galón, mientras que el diésel —clave para el transporte de mercancías, maquinaria agrícola y transporte público— trepó a 5,45 dólares, más de 1,80 dólares por encima del nivel de hace un año.

Detrás del aumento está el fuerte encarecimiento del crudo a nivel global. El petróleo West Texas Intermediate (WTI) subió más de 50 % desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, mientras que el Brent —referencia internacional— avanzó cerca de 60 %.