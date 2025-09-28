Google cumplió 27 años como herramienta fundamental

Este sábado el motor de búsqueda Google está cumpliendo 27 años desde su nacimiento. Desde el auge del internet, este buscador ha brindado a los internautas una forma óptima y sencilla de responder a sus dudas y consultar información.

Fundado por Larry Page y Sergey Brin, a la fecha este buscador continúa siendo una herramienta fundamental para muchas personas alrededor del mundo.

El sitio de internet tiene su origen a finales de los años noventa, como parte de un proyecto de doctorado de la carrera de “Computación” en la Universidad de Stanford. Con dicha iniciativa Page y Brin buscaban crear un sitio web que organizara la gran cantidad de información disponible en la red.

¿Qué significa el nombre del buscador Google?

De acuerdo con el diccionario de marketing en línea Inbound Cycle, el significado de la palabra “Google” tiene un origen matemático. El término “Googol” (que se pronuncia “Gúgol”) hace referencia al número 10 elevado a la potencia 100.

Fue creado por el matemático norteamericano Edward Kasner, exmiembro de la Academia Nacional de Ciencias, con el objetivo de buscar una palabra que representara una cantidad numérica infinita, encajando perfectamente con la misión de Page y Brin.

El primer nombre del sitio fue “BackRub”, debido a que el motor de búsqueda funciona principalmente siguiendo “backlinks” de una web a otra. Sin embargo, en 1977, el equipo central decidió cambiar el nombre a “Googolplex” (que significa 10 elevado a un “googol”). Con el paso del tiempo, este nombre evolucionó hasta convertirse en lo que hoy es.

Google siembra la nostalgia con antiguo doodle

Para celebrar su 27 aniversario, el buscador cambió su doodle en la página principal a uno que hace recordar sus primeros años en internet. La imagen rinde homenaje a su logo original creado en 1998, apostando de esta manera por un guiño nostálgico.

Actualmente, Google cuenta con una gran variedad de productos y servicios que pone a disposición de sus usuarios. Desde “Gmail” hasta “Google Maps”, la organización tecnológica se ha encargado de innovar en diferentes herramientas de trabajo que sean de utilidad para millones de profesionales, estudiantes y artistas.