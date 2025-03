Graban a Monreal negociando contra hijos de AMLO

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, fue grabado mientras informaba sobre una negociación entre el PAN y Morena para vetar a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador de las elecciones.

En un video presentado por la periodista Azucena Uresti durante su programa matutino en Radio Fórmula, se ve al coordinador morenista hablando de negociaciones entre el PAN y Morena.

En las imágenes grabadas durante un taller de lectura, se escucha al coordinador de Morena admitir que hubo una negociación no autorizada para que los morenistas ganaran apoyo para la presidenta y su reforma contra el nepotismo y que entrará en vigor a partir del 2027 y no hasta el 2030.

“Caímos en la trampa de algunos de la oposición. Nos buscaron sin autorización del grupo, y le dicen, yo traigo 100 votos, a mí me dijo Döring, a cambio de que los López estén 10 años fuera, órale, pero cómo vas a negociar eso”, dijo el morenista.

Sin embargo, más tarde en conferencia de prensa Monreal negó saber de dicha negociación.

“No sé de qué me habla y la verdad es que soy un hombre de los clásicos y no he hablado con Federico Döring (diputado del PAN). Tendría que preguntarle a él con quién habló”.

Niega diputada de Morena tratos en lo oscurito

Por otra parte, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, afirmó que las reuniones que tuvo con integrantes de otras bancadas para buscar acuerdos en torno a la iniciativa de reforma constitucional para prohibir el nepotismo electoral a partir de la elección de 2027, como lo propuso la presidenta Claudia Sheinbaum, nunca fueron un secreto, y tampoco se negoció algo a cambio de afectar a nadie.

A través de un comunicado, detalló que todos los grupos parlamentarios respaldaron la iniciativa original para que la modificación entrara en vigor en la siguiente elección intermedia; y sólo el PAN pidió a cambio revisar su iniciativa para prohibir cargos públicos a hijos de expresidentes por un periodo de 10 años, “pero sin ningún compromiso de apoyarla”.

Rechaza las afirmaciones de Ricardo Monreal

La congresista aseguró que, contrario a lo que afirmó el coordinador Ricardo Monreal, “jamás ningún diputado federal de Morena votaría por algo que afecte la Cuarta Transformación, y es triste e indignante que digan que 100 diputados estaban ofreciendo su voto, cuando es mentira”.

“Con tristeza y desconcierto, quiero expresar mi firme rechazo a las afirmaciones e insinuaciones realizadas por el coordinador Monreal, las cuales son absolutamente falsas. Una de mis funciones como vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena es fortalecer nuestra bancada y generar acuerdos que contribuyan al bienestar de México. En ningún momento se debe restar apoyo a la presidenta de la República”, declaró.

Gabriela Jiménez señaló que “pareciera que quieren desviar la atención de quienes verdaderamente traicionaron la esencia de la Cuarta Transformación, al modificar el texto original de la iniciativa de la presidenta, y acusando a quienes, hasta el final, lucharon para regresar a la propuesta original”.