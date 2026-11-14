Gracias a los apoyos, México es un mejor país

Desde San Martín Texmelucan, Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que las Becas para el Bienestar hacen de México un mejor país; por ello, en 2027 se les destinará un presupuesto de más de 190 mil millones de pesos (mdp) en beneficio de todos los estudiantes del país.

“La escuela y las becas están haciendo un México mejor y lo digo con orgullo, y lo digo con certeza: gracias a las becas de primaria, secundaria y preparatoria, México es un mejor México. Y, además, gracias también a las y los maestros de escuela pública, que hay que darles un gran aplauso, que son los mejores maestros que puede tener nuestro país. Cuando hay becas, cuando hay escuelas, hay menos violencia. Cuando hay becas, cuando hay escuelas, hay menos drogadicción. Cuando hay becas, cuando hay más escuelas, hay más oportunidades, más derechos para todas las jóvenes y todos los jóvenes de nuestro país”, puntualizó durante la entrega de apoyos a estudiantes de bachillerato.

Aseguró que en ningún otro país del mundo todos los estudiantes son becados y su efectividad quedó demostrada en que, gracias a la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior, cerca del diez por ciento de los alumnos de entre 15 a 18 años que hubieran abandonado la escuela si no hubiesen tenido beca continuaron sus estudios, mientras que con la Beca Rita Cetina, este 2026 se registra que 400 mil estudiantes más pasaron a bachillerato.

México cumple 5 récords turísticos

En otro tema, la presidenta destacó que México está de moda debido a que, en el periodo enero-septiembre de 2026, se alcanzaron cinco récords turísticos históricos, es decir, desde hace más de 26 años no se veían estos indicadores.

Detalló que de enero a septiembre de 2026 se registró la llegada de 74.9 millones de viajeros internacionales, un 5.6 por ciento más respecto al mismo periodo en 2025; 36 millones de turistas, un aumento de 3.8 por ciento; y una derrama económica de 26 mil 96 millones de dólares (mdd), un 1.4 por ciento más; 9 millones de cruceristas, 12.3 por ciento más y un gasto de 778 mdd, 16.3 por ciento más que el mismo periodo del año pasado.

Además, la mandataria entregó un cheque por 40 millones 228 mil 799.34 pesos —de recursos obtenidos de la recuperación de bienes y activos por parte del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep)— para la construcción del Proyecto Integral para el desarrollo del Conservatorio de Música y Centro Cultural de Tultepec, en el Estado de México, como parte del cumplimiento a un compromiso de campaña.

“Tenemos un tema muy bonito: (...) la entrega de un recurso muy importante de algo que me comprometí en la campaña, que es un Conservatorio de Música para la Orquesta de Cámara Jóvenes por Tultepec”.

Destacó que los recursos recuperados por el Indep provienen de la venta de 57 de las 62 motocicletas subastadas —incautadas a Ryan Wedding por la Fiscalía General de la República (FGR) y entregadas al Instituto en julio de este año—. En total, la subasta generó casi 71 mdp, de los cuales 40.2 mdp se destinarán al proyecto cultural.

No hay ninguna caravana en tránsito a EUA

Por otra parte, aseguró que en este momento no hay ninguna caravana que se dirija hacia Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump amenazó con duplicar los aranceles a México si este no frena el paso de migrantes centroamericanos.

“Realmente no hay ninguna caravana que esté en este momento en tránsito en nuestro país para llegar a la frontera norte. No quisiera entrar en debate con el presidente Trump ni con… ellos pues tienen su forma de comunicar, su manera de informar al pueblo de Estados Unidos, pero sí podemos informar con claridad nosotros de que no hay ninguna caravana en este momento que esté en tránsito hacia la frontera norte”, afirmó.