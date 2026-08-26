Graciela Domínguez, gobernadora interina de Sinaloa

El Congreso del Estado de Sinaloa designó este martes a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina del estado, tras la solicitud de licencia indefinida presentada el sábado pasado por el gobernador Rubén Rocha Moya.

Oposición descalifica nombramiento

Por lo anterior, la designación de la diputada de Morena, como gobernadora interina de Sinaloa causó reacciones a favor y en contra de la oposición y del oficialismo.

La senadora del PRI, Paloma Sánchez, considera que dicho nombramiento hecho por el Congreso sinaloense no representa un cambio política para esta entidad, más bien la continuidad del grupo cercano al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

A través de redes sociales, cuestionó que Movimiento de Regeneración Nacional haya optado por una figura vinculada directamente con la administración del gobernador con licencia, quien dijo, “sigue gobernando”.

La senadora priista denunció una contradicción dentro de Morena, después de que integrantes del partido se habían manifestado inconformes con el intento de Rocha Moya de regresar a su cargo, pero ahora, sostuvo, le permiten mantener influencia en la definición del gobierno estatal.

“La hipocresía de Morena es evidente. Decían que estaban molestos por su regreso, pero hoy, le siguen permitiendo poner gobernador”, criticó.

“Para mí es una mujer confiable”: Monreal

Por otro lado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, respaldó la elección de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de Sinaloa en sustitución del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Durante una conferencia de prensa, puntualizó que como diputada federal, la nueva gobernadora fue siempre institucional.

Monreal Ávila comentó que Domínguez Nava tiene, entre sus cualidades, ser prudente, cuidadosa, institucional, “y una mujer honesta”.

El líder guinda aprovechó para opinar acerca de la licencia de Rocha Moya. Dijo que el haber retornado al gobierno fue un “error”.