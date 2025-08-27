Gradúan a binomios para combatir plaga

Con 14 nuevas unidades caninas, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reforzará las labores de inspección de mercancías agroalimentarias en México y Centroamérica para disminuir el riesgo de ingreso y dispersión de plagas y enfermedades de origen animal y vegetal.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que de esta nueva generación de binomios egresados del Centro de Adiestramiento Canino (Ceacan), tres binomios fueron preparados para detectar heridas infectadas y gusaneras, con el fin de identificar a tiempo la presencia del gusano barrenador del ganado (GBG).

Tras la 73.ª graduación de binomios, integrada por 14 manejadoras y manejadores con sus respectivos perros, las dependencias comunicaron que, durante seis semanas, estos equipos fueron entrenados para detectar productos de riesgo como frutos frescos, cárnicos, lácteos, plántulas y restos de materia orgánica.

De esta generación, otros diez caninos se especializaron en la detección de productos cárnicos y serán enviados a República Dominicana, país donde está presente la peste porcina africana (PPA).

Un binomio, de la Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex), fue entrenado para identificar productos porcinos y trabajará en la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISA) de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Además, otros dos de ellos reforzarán las acciones de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco (Asica), y uno se integrará al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala (MAGA).

Durante la ceremonia de graduación, los binomios realizaron una demostración de búsqueda con productos con esencia de GBG en un carrusel de biodetección y en un simulador de invernadero adaptado a las altas temperaturas del sur-sureste de México y de Centroamérica.

También mostraron sus habilidades en los simuladores aeroportuarios y de Punto de Inspección y Verificación Federal (PVIF) del Ceacan.