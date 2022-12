Gran avance al aprobar reforma electoral: AMLO

El viernes, en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la reforma es un avance importante, y si se hubiera recurrido a las formas de negociación del pasado, hubiera avanzado la reforma constitucional “hasta con aplausos”. Indicó que en una democracia no hay nadie “intocable”.

Expuso que con el ajuste avalado en esta materia, “no hay absolutamente nada que altere los procedimientos legales”.

Apuntó que tras su aprobación, “empiezan a decir: ‘pero le falta esto, o está mal porque viola un principio constitucional’. Nosotros somos respetuosos del Estado de Derecho. Si fuésemos como ellos, nos hubiesen aprobado la reforma Constitucional, era cosa de hacer lo mismo que hacían ellos, negociar entre comillas, porque la política es negociación, pero la negociación para ellos es entregar moches”.

Sobre la postura de los partidos de oposición, y de los integrantes del INE, aseveró que saben que la mayoría del pueblo está a favor, ya que “ellos mismos hicieron encuestas”.

Claro que la gente quiere elegir a los consejeros del INE, y que el gasto se reduzca en las elecciones, o que en vez de 500 diputados haya 300, y que no sean designados los 200 restantes por los partidos, sino que sean representantes populares, agregó el ejecutivo Federal.

No obstante, añadió: “¿Y tomaron en cuenta esa opinión?, no, porque para ellos la democracia es válida cuando les conviene, cuando no les conviene son capaces hasta de dar un golpe de Estado o promover un derrocamiento”.

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador reiteró que la reforma electoral tiene limitaciones porque no se logró una reforma constitucional, impedida por los conservadores en una actitud que no fue racional, sino de “politiquera”.

Pese a ello, subrayó que se presentó la propuesta porque “no podíamos dejar el precedente de que una institución al servicio de minorías, de una oligarquía que se sentía dueños de México, se mantuviese sin ningún cambio, y que quedara establecida la consigna de que al INE no se le toca.

“En una democracia nadie puede ser intocable; el autoritarismo sí plantea que no se puede tocar al intocable, pero en la democracia es la voluntad del pueblo y el pueblo tiene todo el derecho a cambiar la forma de su gobierno”.