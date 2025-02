El expresidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró que se han construido muchas mentiras alrededor de su presidencia, como el decir que era alcohólico.

En entrevista, el exmandatario aseguró que durante su sexenio no robó “ni un solo centavo” ni cometió ningún delito, aunque reconoció que así como tuvo aciertos también cometió errores.

“Claro, se hacen muchas mentiras del presidente. Dicen que construí un bar ahí en Los Pinos, méndiga mentira que con la que… como a mí no me agarraron robando, ni andaba con mujeres, ni hice -digamos- mal deliberado a nadie, (dicen) que soy alcohólico y la verdad es una gran mentira con la que me han atacado”.

Dijo que lleva una vida “absolutamente sana, practico ejercicio; mira, nunca he faltado, como presidente nunca falté a ningún evento, nunca llegué tarde, di más de tres mil discursos como presidente, nunca hubo una incoherencia, sobre todo en este mundo de celulares, la verdad es que ha sido una calumnia”.

Calderón Hinojosa señaló que fue el periodista Federico Arreola quien inventó lo de su supuesto alcoholismo, pero se retractó y disculpó públicamente en su momento.

El expresidente recordó a sus excolaboradores fallecidos en el ejercicio de sus funciones, los exsecretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, su “mano derecha y quien pudo haber sido presidente de la República” y Francisco Blake.