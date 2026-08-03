Granito de Arena lucha por proteger las infancias

Elena Torres Villanueva, conocida como “La Leona protectora de los niños y niñas”, ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de las infancias. Lo que comenzó como un colectivo ciudadano se consolidó en 2012 como la Fundación Internacional Granito de Arena, una asociación civil con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que, bajo el lema “Una niñez blindada y feliz”, brinda atención a niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de abuso sexual, incluidos aquellos con discapacidad.

Al ser la única fundación chiapaneca registrada y acreditada ante el Sistema DIF Nacional y Estatal, la organización comenzó recibiendo alrededor de 380 pacientes semanales, incluidos familiares -víctimas indirectas-, atendidos por más de 30 terapeutas.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, durante el primer cuatrimestre de 2026, Chiapas registró un aumento del 44 % en los casos de abuso sexual, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las carpetas de investigación por este delito pasaron de 36 a 52.

En sus inicios, las sesiones eran ofrecidas sin costo; sin embargo, Torres Villanueva comprendió la importancia de establecer una remuneración, aunque fuera simbólica, para fortalecer el compromiso con el proceso terapéutico.