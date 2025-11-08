Grecia Quiroz exige acabar con extorsiones

Arropada por su pueblo, familiares y un fuerte dispositivo de seguridad, Grecia Quiroz hizo su primera aparición pública en su tierra como alcaldesa de Uruapan, donde aseguró que nadie más iba a volver a ensangrentar a su gente.

También señaló enfática que su encuentro con lo presidenta Claudia Sheinbaum no fue para ir a doblar las manos, sino a pedir justicia por su esposo Carlos Manzo y por todas las víctimas de la violencia, así como seguridad para su municipio.

El pronunciamiento de Quiroz se dio en el marco de una marcha convocada por el sector empresarial y productores de aguacate, que congregaron poco más de 70 mil personas en las calles.

Discurso

“Hoy se cumple uno de los legados de Carlos Manzo: ver a su pueblo unido por esta lucha, por la que él tanto luchó hasta el último día de su vida.

“Hoy agradezco a este pueblo; el pueblo de Carlos Manzo, porque aquí están cada una de las personas que confiaron, lucharon y recorrieron las calles, con él.

“Hoy solamente vengo a decirles que hay una esperanza para Uruapan, para Michoacán, para México; para todas aquellas personas que hemos perdido a ese ser querido; para todos aquellos que han sido extorsionados, robados, abusados y que hoy yo quiero darles ese mensaje de esperanza.

“Hoy en este momento, aquí junto a mí, está parado Carlos Manzo y quiero decirles que esta lucha no quedará en vano; que podrán habernos quitado a nuestro líder, pero nos dejaron un héroe por el que vamos a luchar, por el que vamos a honrar su memoria.

“No vamos a dejar que nadie venga a pisotear a los uruapenses; no vamos a dejar que nadie venga a ensangrentar todavía más a los uruapenses; no lo vamos a permitir”.

Solicita que la cuiden

“Yo nada más les pido que me digan si me autorizan que me den seguridad, que me cuiden, porque es de la única manera que vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir considerando al pueblo de Uruapan, para todas las decisiones que tengan que ver en beneficio del municipio; me voy a seguir conduciendo con transparencia y quiero que sepan que la reunión que tuve con la presidenta de México (Claudia Sheinbaum), no fue para ir a doblar las manos; fue para exigir justicia, justicia para Carlos Manzo; para ir a exigir que volteen a ver a nuestro municipio; fue para exigir que saquen a todos esos delincuentes que ellos (gobierno federal) saben en dónde se encuentran; fue para exigir que ninguno de nosotros tenga que vivir bajo la extorsión que vivimos cada uno de nosotros, que el comerciante pueda trabajar, que el tortillero pueda trabajar, que el sector aguacatero que es el que nos sostiene, no sea más extorsionado. A eso fui con la presienta de México, porque no nos vamos a doblar, porque vamos a seguir el legado de Carlos Manzo y sabemos que él hablaba fuerte y claro y vamos a seguir bajo esa firme convicción”.