Grecia Quiroz rinde protesta como alcaldesa de Uruapan

El Congreso de Michoacán aprobó y tomó protesta a Grecia Itzel Quiroz García como alcaldesa sustituta del municipio de Uruapan por lo que resta de la administración actual.

Durante sus posicionamientos, legisladores locales recordaron el trabajo y coraje de Carlos Manzo para luchar y proteger a la gente de Uruapan y enfatizaron que continuarán con el llamado “movimiento del sombrero”, el cual fue fundado por el edil asesinado.

Tras tomar la votación de los diputados y al grito de ¡Carlos Manzo!, así como de un minuto de aplausos, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso estatal, Giulianna Bugarini Torres, anunció la designación de Grecia Quiroz como la nueva presidenta municipal de Uruapan.

Luego de jurar como alcaldesa, Grecia Quiroz, sentenció: “Hoy no vengo con un discurso vacío, como muchos políticos acostumbran a hacer. Hoy vengo con el corazón destrozado porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de lucha, al padre de mis hijos. Pero también vengo con este valor que él me enseñó, con esa entereza con la que él se levantaba todos los días a luchar, a combatir, a alzar la voz, a gritar, a pedir auxilio por nuestro municipio, por nuestro estado de Michoacán, por nuestro México”.

Legado

“Hoy este legado de Carlos Manzo está más fuerte que nunca, este legado, este ‘Movimiento del Sombrero’ no lo callaron y no lo van a callar porque aquí sigo, firme, con la convicción que él me enseñó, con esa lucha incansable”, enfatizó.

“Carlos Manzo no quedará en el olvido, se llevaron un héroe, se llevaron un gran líder, un líder que jamás, quedará en el olvido”, aseveró.

“Hoy les pido, a todo el Movimiento del Sombrero, a toda la ciudadanía que está con él, que no decaigamos, que sigamos firmes, como él nos lo decía, que sigamos sus pasos, y que seamos fuertes, que sigamos unidos en esta lucha social que él encabezaba, pero que hoy, con mucha dignidad y con la frente en alto, como él me lo enseñó, voy a seguir sus pasos, voy a ser la persona que él siempre estuvo orgullosa, voy a llevar a mis hijos por el buen camino y les voy a dejar un Uruapan, un Michoacán y México que él hubiese querido.

“Qué triste y qué desafortunadamente que tuvo que pasar esto para que voltearan a ver a Uruapan, qué triste y qué desafortunadamente que tuvieran que arrebatarle la vida a Carlos Manzo para que, ahora sí, quieran mandar seguridad; para que, ahora sí, quieran blindarnos, qué triste”, enfatizó.

“Se los juro, se los prometo que México, que Michoacán y que Uruapan tienen que cambiar”, finalizó Grecia tras rendir protesta como alcaldesa sustituta.