Groenlandia ignora contenido del pacto Trump

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dijo desconocer el contenido del acuerdo concluido en la víspera por Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre el futuro de esta isla ártica pretendida por el presidente estadounidense.

“No sé exactamente qué contiene el acuerdo sobre mi país”, lamentó en rueda de prensa en Nuuk, la capital de este territorio autónomo de Dinamarca, un país miembro de la alianza atlántica.

Después de amenazar con imponer aranceles a sus aliados europeos que se opusieran a sus ambiciones en Groenlandia, Trump cambió el tono el miércoles durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos.

El mandatario estadounidense descartó usar la fuerza para tomar la isla y, después de su reunión con Rutte, dio marcha atrás en su amenaza arancelaria.

Según el mandatario republicano, la reunión con el jefe de la OTAN sirvió para pactar “el marco de un futuro acuerdo” sobre esta isla rica en minerales.

“Nadie más que Groenlandia y Dinamarca están facultados para celebrar acuerdos sobre la isla y el Reino de Dinamarca”, replicó Nielsen desde Nuuk.

La soberanía y la integridad territorial de la isla “son nuestra línea roja”, subrayó.

Pocos detalles sobre el acuerdo se conocen por ahora, pero Trump aseguró a periodistas que Estados Unidos logró “todo lo que buscaba y para siempre”.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, explicó que el trabajo continuaría en dos ejes: uno centrado en la OTAN y otro en las relaciones de Dinamarca y Groenlandia con Estados Unidos.

Sobre la alianza militar, Frederiksen dijo que todos sus integrantes están de acuerdo en la necesidad de una presencia permanente de la OTAN en la región ártica.