Grupo armado asesina a 4 personas en Barra Vieja

Un grupo armado asesinó a tres mujeres y a un hombre dentro de un restaurante en Barra Vieja, la noche del viernes, en la zona Diamante de Acapulco.

De acuerdo con el reporte policiaco, alrededor de las 8 de la noche, un grupo armado irrumpió en el restaurante Playa Ventura y disparó contra las tres mujeres y el hombre. Al momento del ataque en el restaurante se celebraba una fiesta.

Tres de las personas asesinadas eran hermanos y propietarios del restaurante.

De acuerdo con videos que circularon en redes sociales, en el ataque se escucharon por lo menos unos 50 disparos de armas largas.

Las personas asesinadas fueron identificadas como Alejandra, Radacunti y José Inés N, quienes eran hermanos y propietarios del restaurante. La otra persona no ha sido identificada.

Tras el ataque armado, la Guardia Nacional, junto con policías, implementaron una operación de vigilancia en la zona.