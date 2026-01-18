Grupo armado en vehículos monstruos ataca a militares

Un grupo armado que viajaban en dos vehículos con blindaje artesanal, conocidos como “monstruos” atacó a elementos del Ejército, en el poblado el Roble, del municipio de Concordia, por lo que se registró un fuerte enfrentamiento, en el que se logró detener a cuatro civiles.

Luego de una larga confrontación con el grupo agresor, el personal militar logró dominar la situación, con la detención de cuatro hombres a los que les aseguraron tres armas automáticas, 18 cargadores abastecidos, cartuchos y uno de los vehículos con blindaje artesanal.

Durante el enfrentamiento, los ocupantes de una de las unidades conocidas como “monstruo” lograron huir de la zona, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda, hasta que se logró ubicarlos y se volvió a registrar una nueva confrontación.

Luego de varios minutos de mantener el enfrentamiento con los civiles, estos dejaron abandonada la segunda unidad con blindaje artesanal, un rifle, 11 cargadores y 760 cartuchos útiles, todo ello fue asegurado.

Pese a que se reactivó un nuevo operativo de búsqueda de los miembros del grupo delictivo, estos no lograron ser ubicados en un amplio sector que se rastreó, por lo que todo lo asegurado en el poblado del Roble, se puso a disposición de las autoridades judiciales.