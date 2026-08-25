Grupo armado intercepta cortejo fúnebre en Veracruz

Un grupo de hombres armados interceptó a los participantes de un cortejo fúnebre que se desarrollaba en la zona central de Veracruz y privó de la libertad a una mujer e hirió de bala a un hombre.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Amatlán de los Reyes, donde elementos de distintas corporaciones montaron un fuerte operativo de seguridad y búsqueda mediante el cual lograron dar con la víctima.

De acuerdo con los reportes policiales, el cortejo fúnebre transitaba por un camino de terracería que comunica a la comunidad de Manuel León con la colonia Zapata de la cabecera municipal, cuando fueron interceptados por sujetos armados.

En el sitio dispararon contra un hombre y posteriormente obligaron a la mujer a descender y se la llevaron por la fuerza. Familiares y amigos que participaban en el cortejo solicitaron el apoyo de las corporaciones de seguridad.

Una intensa movilización de elementos de la Policía Estatal y Municipal se extendió por caminos de terracería y áreas de cultivo de caña; incluso el operativo contó con apoyo de un dron.

Minutos después, los agentes policiales lograron localizar a la mujer, la cual fue abandonada por sus captores; la víctima, quien fue puesta a salvo y trasladada a un hospital para una valoración médica. Los agresores lograron escapar del lugar.