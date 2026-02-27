Grupo de hombres crean Red de Padres en Oaxaca

Un grupo de hombres creó la Red de Padres como una forma de apoyarse entre padres de familia que han sido víctimas de denuncias falsas, alienación parental, obstrucción y manipulación hacia sus hijos.

Luis Alberto Briceño García explicó que el objetivo es apoyarse emocionalmente y posteriormente evaluarán la posibilidad de crear estrategias para también brindar, apoyar o recomendar asesoría legal ante cada uno de los afectados.

Desde hace tres años Briceño García – afirma – no ha podido tener ningún tipo de acercamiento con su hijo menor de edad, pese a que nunca ha dejado de pagar la pensión y nunca ha ejercido violencia hacia su expareja.

Actuación parcial

Aunque su situación está en proceso en el Primer Juzgado de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sostuvo que hay una actuación parcial de los jueces.

“Entonces este es un tema de acompañamiento emocional, de contención emocional, pero de igual forma de crear estrategias, crear sinergias, pues para empezar también a resolver los temas legales”.