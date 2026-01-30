Grupo Salinas acuerda saldar deuda al SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, de conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables, un grupo empresarial realizará el pago por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos.

Pago

Del total del adeudo, se acordó que 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ingresarán de inmediato, por lo cual ayer jueves ya fue ingresado a la Tesorería de la Federación (Tesofe), mientras que el monto restante será cubierto mediante 18 pagos.

Luego de que el SAT informara el pago por parte de Grupo Salinas de su adeudo, la firma dijo que siempre ha cumplido con sus obligaciones fiscales.

“Siempre lo hemos dicho y hoy lo reiteramos: Grupo Salinas y su presidente fundador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, cumplen, y siempre han cumplido, con el pago de impuestos. En los últimos 20 años, nuestras empresas han pagado más de 30 mil millones de pesos en obligaciones fiscales. Nadie puede negar que cumplimos con México”, dijo en un comunicado.

Agregó que a pesar de estar en profundo desacuerdo, pagaron aún más.

“No por convicción, ni porque aceptemos que sea lo justo, sino porque buscamos dar vuelta a esta página y poner fin a esta sistemática campaña en nuestra contra”.