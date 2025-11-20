Grupo Salinas acusa violación a sus derechos tras decisión de la corte

El conglomerado empresarial de Ricardo Salinas Pliego, Grupo Salinas, condenó que por segunda ocasión y en menos de una semana, los ministros de la “ilegítima” Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron asuntos judiciales de su corporación “por consigna política y no conforme a derecho”.

Denuncia

En un comunicado, la empresa denunció que el Alto Tribunal vulneró sus Derechos Humanos y violentó el Estado de Derecho, en lo que calificó como una votación “completamente en línea con el dictado de Palacio Nacional”.

“Con absoluto descaro y sin pudor alguno, otra vez desdeñaron nuestros argumentos, apegados a la ley criterios jurídicos sólidos, sin mayor análisis ni discusión del fondo, mucho menos respetaron y salvaguardaron el orden constitucional”, agregó.

En su pronunciamiento, señaló como “aún más grave” que se revirtiera el impedimento otorgado en diciembre de 2024 por la extinta Segunda Sala, para que la ministra Lenia Batres conociese de los asuntos del Grupo Salinas, quien “ha demostrado pública y sistemáticamente su prejuicio y sesgo en torno al señor Salinas Pliego y sus empresas”.