El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ildefonso Guajardo, refrendó su respaldo al proceso del Frente Amplio por México para elegir al candidato o candidata de la oposición a contender por la Presidencia de la República.

En entrevista con un medio de comunicación, aseguró que la versión de que la Comisión Ciudadana ya se destintegró es “completamente imprecisa”, y advirtió que a diferencia de Lilly Téllez, él no se va a bajar del proceso.

“Yo he dicho claramente que voy por la candidatura y voy a cumplir con este proceso; de no alcanzar este propósito no estaría interesado en una plurinominal”, puntualizó.