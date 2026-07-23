Guardan minuto de silencio por periodista y edil muertos

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión guardó un minuto de silencio en memoria del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado en Oaxaca este miércoles, y del alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, quien fue acribillado en sus oficinas.

Durante la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, pidió a los diputados y senadores guardar un minuto de silencio y exigió que se castigue a los responsables de estos asesinatos y expresó su solidaridad con las familias de ambas víctimas.

En el caso de Lavín, emanado del PVEM, por la mañana de miércoles mañana sicarios a bordo de una motocicleta irrumpieron en el palacio municipal de Temoac para acribillarlo.

Respecto al caso de Leyva Aguilar, el senador de Morena, Alejandro Murat condenó el “cobarde asesinato”, quién se desempeñó como responsable de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) durante su gestión como gobernador de la entidad y exigió que se investigue a fondo dicho crimen.

A través de sus redes sociales, Murat se refirió a este reportero como “amigo comprometido con Oaxaca y la libertad de expresión”.