Guardar lonas de apoyo pide Sheinbaum

En Sinaloa, Claudia Sheinbaum, aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa por la Transformación, hizo un llamado a todos sus simpatizantes para que la apoyen en la siguiente semana.

Pidió que la ayuden a guardar sus lonas que pusieron para apoyarla, y poner de blanco alguna barda que hayan pintado, al tiempo de explicar que la próxima semana empiezan las encuestas, las cuatro que se harán en total.

Dijo que una de ellas es de la comisión nacional de encuestas de Morena y cuatro de empresa encuestadoras que acudirán a 10 mil viviendas, pero si ven alguna que tenga alguna publicidad, en esa no pasarán, la van a saltar, por ello es necesario quitar todo apoyo hacia Sheinbaum.

En mí pueden confiar, nunca voy a defraudar al pueblo

Así también, aclaró que viene luchando desde hace mucho tiempo, desde que tenía 15 años de edad (...) “Si no he traicionado a lo largo de mi vida, menos vamos a traicionar ahora que el pueblo de México quiere que continúe la Cuarta Transformación”, aseguró Claudia Sheinbaum durante la clausura de sus recorridos por la parte noroeste del país rumbo a la definición de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Frente a simpatizantes de Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Sonora, Durango y Baja California Sur, Sheinbaum Pardo destacó que durante toda su vida ha defendido los derechos de todas y todos los mexicanos, lo cual es una lucha que comparte y defiende junto al movimiento de la 4T, lo que puntualizó quedó demostrado durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México.

“Gobernamos con los principios de la Cuarta Transformación, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México”, lo que ejemplifico con algunas acciones como la construcción de dos nuevas universidades con las que ahora más de 50 mil jóvenes pueden acceder a educación pública y de calidad.

Aseveró que, los logros en su gobierno en la capital sólo fueron posibles gracias a la convicción de la 4T, con la cual a nivel federal se han logrado obras históricas como el Tren Maya o el Plan Sonora, los cuales tienen como misión hacer que las riquezas de la nación generen bienestar para todos y todas, un hecho que con los gobiernos del pasado no fue posible gracias al modelo neoliberal, basado en la corrupción, la impunidad y la injusticia.