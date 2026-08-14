Guardia de seguridad intimida a influencer

Por medio de redes sociales se difundió el video del creador de contenido, Ray Monsiváis, quien documentó la agresión que sufrió por parte de un guardia de seguridad del Hotel Holiday Inn Express Sendero, mientras se encontraba grabando una reseña positiva de la instalación en la vía pública.

El tiktoker es conocido por realizar reseñas urbanas y arquitectónicas en su ciudad, por lo que estaba documentando la fachada del hotel, pues el proyecto es nuevo en la zona de Escobedo, Nuevo León. Sin embargo, al estar sobre la banqueta el guardia lo abordó para prohibirle tomar videos.

La situación escaló cuando el elemento de seguridad privada sujetó del brazo al joven para intentar meterlo por la fuerza a las instalaciones del hotel.

Al pedir el apoyo de un segundo elemento de seguridad y denunciar el trato que tuvo su compañero hacia él, el otro guardia le explicó que no podía grabar las instalaciones desde la calle.

El uso de la fuerza y el presunto intento de retener al influencer desató la indignación de los internautas, quienes rápidamente viralizaron el video criticando la conducta del personal del establecimiento.