Guardia Nacional realiza jornada contra ciberfraude

La Guardia Nacional (GN) realizará este viernes el primer panel de la Jornada Nacional Antifraude Cibernético, en el que especialistas abordarán las estrategias que utilizan los delincuentes para engañar a las personas y obtener información sensible.

La charla, llevará por título “No es un ciberataque, es manipulación”.

Durante el panel se explicará cómo operan los delincuentes mediante engaños, manipulación emocional e ingeniería social, para generar confianza, presionar o confundir a sus víctimas y conseguir que entreguen voluntariamente sus datos, recursos económicos o información de acceso a sus cuentas.

La actividad forma parte de los esfuerzos de prevención y concientización sobre los riesgos en el entorno digital, así como de la difusión de herramientas para identificar posibles intentos de fraude.

La transmisión se realizará en vivo a través de la página oficial de Facebook de la GN este viernes a las 11:00 horas.