Guerra con tribunales: las rutas de Trump

Los aranceles van. Los aranceles no van. Los aranceles van. En su guerra comercial, el presidente estadounidense enfrenta un obstáculo interno: las cortes.

Mientras el mandatario defiende que sus aranceles harán ricos a los estadounidenses, estos han recurrido a los tribunales a exponer el impacto que los gravámenes están teniendo en sus negocios. Y los tribunales comienzan a cerrar filas.

El juez Timothy C. Stanceu, del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, señaló, luego de que demandantes se quejaran de los efectos de los gravámenes impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que “la evidencia revela un daño sustancial, concreto e inmediato en sus operaciones, y no una mera disconformidad política con los decretos presidenciales”. Los tres jueces del tribunal coincidieron en que la IEEPA no justifica los aranceles impuestos por Trump bajo el disfraz de urgencia nacional.

Stephen Vladeck, experto en derecho constitucional, dijo que este fallo del tribunal de Comercio mostró “los límites del presidencialismo unilateral. La IEEPA fue diseñada para crisis específicas, no para imponer castigos masivos disfrazados de decretos”. Su preocupación mayor, sin embargo, no es lo que ocurrió, sino lo que puede venir.

La furia de Trump no se hizo esperar. Desde un mitin en Grand Rapids, Michigan, arremetió contra el Poder Judicial estadounidense. “¿Por qué vamos a obedecer a jueces que nadie eligió? Si yo gano con el voto del pueblo, mi voluntad debe prevalecer sobre burócratas sin rostro ni votos”.