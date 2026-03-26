Guerra podría elevar precio de alimentos

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) dijo que las afectaciones en el estrecho de Ormuz por la guerra en Medio Oriente impactarán los precios de la urea, componente principal de los fertilizantes, lo que podría ocasionar un incremento de precios y baja en la producción de los alimentos.

El presidente y el director general de dicho organismo, Jorge Esteve Recolons, y Fernando Haro, respectivamente, explicaron que hay productores que reducen el uso de fertilizante por sus altos precios y eso ocasiona un menor rendimiento a la hora de cosechar.

“Hay países en los que ya el precio del fertilizante se ha incrementado en un 40 %. Aquí en México todavía no llega a esos niveles, pero se habla que ahorita ya tiene un impacto del 25 %”, expusieron.

Comentaron que la guerra en Medio Oriente impacta fuertemente al campo porque el 35 % de la urea pasa por el estrecho de Ormuz, siendo el ingrediente básico para hacer fertilizantes, nitrogenados, cristalizados, además de que en esa zona se produce el 25 % de los fertilizantes.