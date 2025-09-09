“Guerra sucia”, críticas contra Noroña por casa

La gobernadora Margarita González Saravia consideró que las críticas contra el “compañero” Noroña, por la compra de su casa en el Pueblo Mágico de Tepoztlán, corresponden a una guerra política y mediática.

La mandataria morelense dijo que por voz del presidente municipal de Tepoztlán, Perseo Quiroz, son entre 400 y 500 políticos e intelectuales que viven en Tepoztlán, lo que significa que los cuestionamientos contra el senador del PT obedece, sin duda, a un tema mediático contra una persona que también es mediático.

Afirmó que en la lista hay políticos de todos los partidos e intelectuales de los que critican al Noroña, que también tiene su casa ahí. González Saravia afirmó que si el senador cumple con la ley, si no se roba el dinero con el que va comprar su casa, “pues ya es cosa de él”, una decisión.

“Yo no me compraría una casa así, porque no tendría por mucho tampoco que quisiera, pero cada quien sabe, y si es algo legal pues él está en su derecho”, afirmó.