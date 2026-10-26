Guerras empobrecen y dañan al mundo: papa

El papa León XIV llamó a intensificar las oraciones por la paz y pidió decisiones orientadas al diálogo, al advertir que las guerras, además de provocar muertes y destrucción, empobrecen y perjudican al mundo.

“Continuemos juntos rezando por la paz”, afirmó el pontífice durante el rezo del Angelus, al recordar el encuentro interreligioso previsto para el 27 de octubre en Asís, Italia, que reunirá a responsables de iglesias y líderes religiosos con motivo del 40 aniversario de la reunión convocada por san Juan Pablo II en 1986.

Mensaje papal

“Nunca como hoy es evidente que las guerras, además de sembrar muerte y destrucción, empobrecen y dañan al mundo. Que el Señor inspire decisiones de diálogo y de paz”, agregó León XIV.

El papa también expresó su preocupación por la grave situación humanitaria en Yemen, especialmente en la ciudad de Taiz, donde la población padece la falta de alimentos, de agua y de atención médica.

“Dirijo un sentido llamamiento para que cesen las hostilidades y se garantice al pueblo yemení y a todos los pueblos de la región la posibilidad de vivir en paz”, manifestó.