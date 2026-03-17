Guía Supremo iraní estaría en Moscú en secreto

El misterio en torno a la figura de Mojtabá Jameneí se intensifica. El nuevo Guía Supremo de Irán habría sido transportado secretamente a Moscú en un avión militar ruso después de resultar herido en el ataque del 28 de febrero, en el que perdió la vida su padre, el ayatolá Ali Jameneí. En la capital rusa, habría sido sometido con éxito a una operación quirúrgica.
La noticia fue reportada por el medio Kuwaití Al-Jarida, el mismo que había difundido aquella de su herida. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no comentó sobre esta versión, difícil de verificar debido a la campaña de desinformación que rodea al nuevo líder iraní, objeto de rumores descontrolados.
Según Al-Jarida, fue Vladimir Putin quien ofreció llevar a Jameneí a Moscú. Ahora Jameneí estaría en convalecencia en una instalación médica altamente protegida dentro de una de las residencias presidenciales.
La razón para su traslado fue también la voluntad de protegerlo de los ataques de contra las instalaciones médicas donde podría haber sido tratado.