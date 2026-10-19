Guía turística recorre París en el caos y se viraliza

Mientras París vive una jornada marcada por disturbios, incendios y detenciones durante las protestas contra el encarecimiento de la vida, una guía turística se volvió viral por continuar su recorrido por el río Sena mientras el caos se extendía por las calles de la capital.

En redes sociales circula un video que muestra a la guía a bordo de una embarcación turística, donde explica a los visitantes detalles sobre los puentes de París y el trayecto hacia la Torre Eiffel, sin interrumpir su narración pese a lo que ocurría a su alrededor.

Sin embargo, lo que captó la atención de los usuarios fue el contraste entre el paseo y el panorama de tensión que se vivía en las calles, pues densas columnas de humo, automóviles en llamas componían una escena muy distinta a la imagen habitual de la ciudad.

Asimismo, mientras el barco avanzaba por el afluente, las sirenas de emergencia se escuchaban de fondo.

Ante este escenario, se observa cómo varios pasajeros sacaron sus teléfonos celulares para fotografiar y grabar lo que ocurría durante el recorrido.

Como era de esperarse, las imágenes no tardaron en viralizarse y provocaron varias reacciones en redes, donde usuarios destacaron la serenidad de la guía frente a los disturbios.

Algunos compararon el panorama con una escena apocalíptica, mientras otros bromearon sobre la manera en que continuaba con su trabajo en medio de la tensión.