Guindas rompen con Partido del Trabajo en Morelos

La dirigencia estatal de Morena anunció su rompimiento con el Partido del Trabajo en Morelos para los comicios de 2027, luego que un grupo de militantes del partido aliado a la 4T bloqueó la autopista México-Cuernavaca, cerró el palacio de gobierno con cadenas y candados, y mantuvo sitiado a Cuernavaca por más de tres horas.

“Sabemos que las decisiones sobre la alianza corresponden a la dirigencia nacional de Morena y respetamos esa facultad; sin embargo, bajo estas condiciones el partido Morena Morelos optaría por no ir en alianza con el PT porque una alianza requiere lealtad como proyecto, respeto a las instituciones y compromiso con la voluntad popular”, anunció Martha Patricia García Garnica, secretaria general de Morena en Morelos.

En conferencia de prensa, dijo que el diálogo solicitado por el PT no se construye afectando las vialidades, tanto estatales como federales. Se construye, indicó, con respeto y con responsabilidad a la ciudadanía morelense, quien no tiene por qué sufrir las consecuencias de cálculos políticos ajenos a sus verdaderas necesidades.

Por separado, el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, informó que el Ejecutivo estatal presentará dos denuncias por la obstrucción de vías de comunicación federal y la retención de trabajadores durante la protesta protagonizada por militantes del Partido del Trabajo (PT).

Por su parte, el diputado federal de Morena, Juan Ángel Flores Bustamante, afirmó que todos los partidos son necesarios en una alianza electoral, como el Partido del Trabajo y el Verde, pero resulta necesario anteponer los intereses generales de la población, no los particulares.