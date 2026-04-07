Gusano barrenador ha afectado a 214 animales

Un total de 214 animales de diversas especies han sido afectados por el gusano barrenador en el estado de Hidalgo, donde se reportan casos en 36 municipios, informó el secretario de Agricultura, Napoleón González.

El funcionario detalló que la plaga ha afectado a 187 bovinos; además, se han registrado 14 caninos con este padecimiento, cinco equinos, cuatro porcinos y cuatro ovinos, distribuidos en 36 demarcaciones.

Indicó que el municipio de Huejutla es el que registra el mayor número de casos, con 19; seguido de La Misión, con 17; mientras que Tlanchinol reporta ocho, Tenango de Doria seis y Huautla cinco casos.

Precisó que pese a la presencia de esta plaga, no se han reportado muertes entre los animales afectados, ya que se les ha brindado atención veterinaria oportuna, lo que ha permitido su recuperación y evitar una mayor propagación.

Explicó que el gusano barrenador se desarrolla a partir de heridas o lesiones en el ganado, por lo que es necesaria la atención inmediata para evitar que se extienda a más animales.