Gusano barrenador provoca una crisis silenciosa: Añorve

A poco más de un año del cierre a la exportación de ganado a Estados Unidos por la presencia del gusano barrenador, la ganadería mexicana vive una crisis silenciosa, advirtió el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, quien advirtió que el campo no puede esperar más, pues necesita apoyo real, no discursos.

El legislador señaló que aunque hay esfuerzos del gobierno, la reactivación de exportaciones sigue pendiente. “Urgen soluciones integrales, apoyo directo y coordinación real. No podemos normalizar una crisis que afecta al campo, la economía regional y la seguridad alimentaria del país”, enfatizó.

Lamentó que los ganaderos venden hoy en el mercado nacional a menor precio, absorben el costo sanitario y reducen inventarios para sobrevivir.