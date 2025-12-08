Gusano barrenador se extiende por 93 municipios de Yucatán

El gusano barrenador se extendió en 93 municipios de Yucatán y al cierre de esta semana se reportaron 38 nuevos casos.

Tixcacalcupul y Sacalum se unen a los municipios de Yucatán afectados por esta enfermedad.

La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno confirmó que a la fecha 93 municipios han sido afectados por esta miasis.

Asimismo, en el reporte de la última semana se registraron 38 nuevos casos y con esta cifra se alcanzó un acumulado de mil 216 detectados en municipios del estado.

Municipios

Al cierre de esta semana, Cacalchén, Calotmul, Valladolid, Tixcacalcupul, Temozón, Hoctún, Conkal, Tixkokob, Maxcanú y Sacalum se detectaron un caso en cada uno; en Maxcanú, Panabá, Espita y Umán, dos casos; en Motul y Tizimín, tres casos; en Kanasín, cuatro; y en Mérida, 10.

Caninos, porcinos, ovinos, bovinos y felinos, con edades de entre 3 días y 18 años presentaron gusaneras en diversas partes del cuerpo, entre ellas el ombligo, región cervical, vulva, conducto auditivo y región costal.

La dependencia aseguró que todos los casos han sido atendidos de manera oportuna, en menos de 24 horas, gracias al reporte de la ciudadanía y de los productores.

La Seder indicó que cuenta con 26 médicos veterinarios en campo, trabajando coordinadamente con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para aplicar los tratamientos adecuados de forma gratuita y contener la enfermedad.

Junto con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán la dependencia trabaja en la creación de una planta para producir moscas estériles y reforzar el combate al gusano barrenador del ganado.