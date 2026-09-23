Guterres pide que la IA sea regulada con controles

Guerras que amenazan con destruir generaciones enteras, una inteligencia artificial que avanza sin suficientes controles, el cambio climático y un sistema internacional sometido a crecientes tensiones marcaron el último discurso de António Guterres ante la Asamblea General de las Naciones Unidas como secretario general.

“Después de diez años, tengo una convicción aún más fuerte que cuando llegué: el mayor poder no es el de dominar, sino el de construir un futuro que funcione para todos”, afirmó Guterres ante los líderes reunidos en Nueva York.

El jefe de la ONU, cuyo mandato concluye el 31 de diciembre, advirtió que el futuro dependerá de la capacidad de la humanidad para “gobernar el poder con sabiduría”.

“Cuando el 1 de enero ya no sea secretario general, estén seguros de que, dondequiera que esté, seguiré defendiendo con fuerza la convicción de que la paz es posible, que la dignidad humana es universal y que la fuerza del derecho debe prevalecer sobre la ley del más fuerte”, aseguró.

El discurso abrió el debate general de la 81 Asamblea General, que reúne esta semana en Nueva York a cerca de 130 jefes de Estado y de Gobierno y se desarrolla bajo el lema “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”.

Uno de los principales ejes de Guterres fue la inteligencia artificial, a la que definió como un cambio de época que ofrece enormes posibilidades, pero también riesgos que no pueden ser subestimados.