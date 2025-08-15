Gutiérrez Luna insiste en campaña negra

“Ya lo aclaré, quedó muy claro. La verdad es que es una campaña armada con muchas mentiras, es un tema que para mí está completamente cerrado”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, respecto a los señalamientos de un gasto de 4 millones de pesos que se le atribuyó junto a su esposa Diana Karina Barreras, respecto a sus bienes como joyería y ropa.

En entrevista en la Vieja Casona de Xicoténcatl, calificó las acusaciones como parte de una campaña basada en mentiras.

Respecto a cómo podrían quitarse el estigma de estas acusaciones, que incluso han sido mencionadas frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, Gutiérrez Luna reiteró que se trata de información falsa.

Respecto a si la presidenta Sheinbaum o la dirigencia de Morena le habían solicitado explicaciones, el diputado señaló que no ha recibido ningún requerimiento de este tipo.