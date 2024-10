Gutiérrez Ortiz, primer ministro que renuncia

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó este martes su renuncia a la Corte, tras la aprobación de la reforma judicial.

Sería el primer ministro en presentar su renuncia al cargo. Mediante una carta dirigida al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, se dio a conocer la renuncia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Hoy me enfrento a una reforma constitucional que acorta el mandato para el cual fui investido. Se me presentan dos opciones: someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia. No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular”, expresó Ortiz Mena en la misiva.

Ortiz Mena apuntó que la renuncia “no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma” y aseguró que “por respeto a la Constitución que juré defender, mi renuncia surtirá efecto el 31 de agosto de 2025”, día hasta que continuará con sus responsabilidades dentro del máximo tribunal.

“Renuncio, no como quien abandona una tarea inconclusa, sino como quien entiende que los cargos públicos son préstamos temporales, conferidos para ser desempeñados con decoro mientras dure el encargo. El único lujo que me permito al dejar este puesto es hacerlo con la serenidad de haber sido fiel a los principios constitucionales que guían esta labor. Al final, el verdadero triunfo no es aferrarse al cargo, sino saber cuándo dejarlo con gracia, consciente de que nadie es indispensable, solo libre”, manifestó.