Habilitan accesos gratuitos a playas

Ante la caída del turismo en Tulum, Quintana Roo, atribuida principalmente a los altos precios y el cierre de accesos públicos a las playas, el Gobierno de México anunció la habilitación gratuita de los accesos al Parque del Jaguar y a la zona hotelera, como parte de una estrategia integral para la recuperación del destino.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que se instaló una mesa de coordinación que integra a 15 dependencias federales, el gobierno estatal y el municipal, con el propósito de desarrollar un plan de acción amplio para ordenar y reposicionar a Tulum.

En total, dijo, se establecieron 128 acciones prioritarias, que van desde la regulación de precios hasta la actualización de programas urbanos y ambientales.

Rodríguez Zamora explicó que, pese al descenso reciente, Tulum recibió hasta octubre un millón 348 mil 901 turistas, mientras que el aeropuerto reportó un incremento de 9.4 % en el flujo de pasajeros respecto al mismo periodo de 2024.

La ocupación hotelera actual es de 75.8 %, cifra que responde, dijo, al inicio de la temporada alta, que cada año impulsa la actividad turística entre noviembre y abril.

El plan integral para “Tulum Renace” está basado en cuatro ejes prioritarios: Regulación y ordenamiento de actividades turísticas; Monitoreo constante de precios: “quién es quién”.

La secretaria anunció que ya están habilitados los dos accesos principales del Parque del Jaguar —el tradicional y el acceso sur— que permiten ingresar a las cuatro playas dentro del área natural.

Se instalaron señales visuales y se abrió el parque para actividades recreativas y deportivas los 365 días del año, accesible para visitantes nacionales, extranjeros y residentes.

Además, por primera vez en su historia, Tulum cuenta con dos nuevos accesos públicos en la zona hotelera: Playa Conchitas (km 4.5) y Playa del Pueblo (km 5.5), “ambos conducen a algunas de las playas más valoradas del destino”, dijo.